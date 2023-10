Möglicher Interessent ist wütend Wird aus der Palette ein Second-Hand-Laden?

Wido Buller ist wütend. Die Caritas hatte Anfang Oktober mitgeteilt, dass die beiden Sozialkaufhäuser Palette am Königsgarten in Kleve und an der Steinstraße in Emmerich zum Ende des Jahres schließen. 13 Mitarbeiter sind davon betroffen. Für alle schnell eine weitere Verwendung zu finden, dürfte schwer werden. Buller sagt: Dazu hätte es nicht kommen müssen. Er habe der Caritas Gespräche zur Übernahme der Palette angeboten – zumindest am Standort Kleve. Dann sei er aber vom Schritt der Caritas, alle Gespräche für gescheitert zu erklären und damit das Ende der Sozialkaufhäuser zu beschließen, vollkommen überrumpelt worden. „Mein Name ist ja Buller. Man könnte also sagen: Bei so einem Verhalten sehe ich rot“, sagt er.