Branche in schweren Zeiten Wie ein Klever Fitnessstudio durch die Corona-Zeit kam

Als der Sportwissenschaftler Gregor Akkerman Anfang 2019 das FItnessstudio „Bestform.one“ am Tönnissen-Center in Kleve eröffnete, da ahnte er noch nicht, was da ein Jahr später auf ihn zukommen würde. Nach einem Jahr kam Corona, und damit verbunden zwei Lockdowns, die die Fitnessstudios in Deutschland mehr oder weniger zum Schließen zwangen.