Nächstes Jahr Jubiläum : Wie der Verein Pro Dogbo in Afrika hilft

In Afrika hat der Verein Pro Dogbo bereits 21 Schulgebäude gebaut. Der in Kleve gegründete Verein hat sich „Bildung als Lebensperpektive“ für junge Menschen in Westafrika auf die Fahnen geschrieben. Foto: pro dogbo Foto: pro dogbo

Kleve/Benin Der Verein Pro Dogbo unterstützt Bildungsarbeit in Westafrika. Er hat Lehrlingswerkstätten und vor allem Schulen gebaut. Jetzt soll ein Mädchenhaus entstehen. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 20-jähriges Bestehen.

„Bildungsarbeit mit Weitsicht“ und „Bildung als Lebensperspektive“ für junge Menschen in Afrika steht über dem Projekt, das im kommenden Jahr seit 20 Jahren läuft. Sogar gut läuft: Seit 2002 arbeitet das Team von Pro Dogbo rund um Klaus van Briel in Benin und Kleve daran, Menschen an Bildung teilhaben zu lassen, ihnen eine Zukunfts-Perspektive zu geben. Ihnen und ihrem Land: „Freiwillige Unterstützer halfen dabei mit, dass in Dogbo ein Ausbildungszentrum entstehen konnte, in dessen Werkstätten die Auszubildenden eine ordentliche Berufsausbildung erhalten. Maschinen, Geräte und Werkzeuge hierfür kamen zu einem großen Teil aus Deutschland per Containerfracht und wurden zumeist gespendet“, blickt Klaus van Briel zurück auf die Arbeit, die Pro Dogbo geleistet hat, die von Spendern finanziert wird. Es entstand eine Lehrbäckerei und eine Kfz-Lehrwerkstatt für Mechatroniker.

Van Briel lebt in Afrika, inzwischen im aus Sicht Benins benachbarten Togo. Dort arbeitet er für die Handwerkskammer Saarbrücken und organisiert derzeit Fortbildungsprojekte für afrikanische Elektriker. Es geht um Photovoltaik, wie man diese aufbaut und wie man sie nutzt. „Darüber haben wir schon vor Jahren nachdacht – Karl Kisters, einer der Mitbegründer von Pro Dogbo – hatte schon die Idee. Jetzt setzt Pro Dogbo sie um. Auch in Benin“, sagt er. Denn auch dort werden Elektriker an die Zukunftstechnik herangeführt. Auch wenn ein Solarkühlschrank noch aus Deutschland komme, wisse der Elektriker, wie man ein kleines „Sonnenkraftwerk“ mit Photovoltaik aufbauen kann, damit der Kühlschrank läuft. In Benin läuft die Arbeit weiter: Zwar im Kontakt mit den Helfern aus Deutschland und natürlich mit van Briel in Togo, aber in Eigenverantwortung organisiert. Unterstützt werden sie auch von zwei afrikanischen Sozialarbeiterinnen: Denn Menschen in Ausbildung zu bringen, heißt auch, sie aus der Armut aufzufangen.

Klaus van Briel auf Kurzbesuch in seiner Heimatstadt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Die Idee der Gründungsväter von Pro Dogbo von der Bildungsarbeit mit Weitsicht trägt also Früchte und eröffnet Lebensperspektiven für junge Menschen in Westafrika. „Viele, die wir aus- und fortgebildet haben, haben ein Geschäft aufgebaut, konnten so den Unterhalt ihrer Familie sichern. Der eine oder andere kann sogar Mitarbeiter einstellen und bezahlen“, sagt van Briel.

Mehrere tausend Mädchen und Jungen seien in den vergangenen 20 Jahren auf unterschiedlichste Weisen gefördert worden. Insgesamt 21 Schulgebäude für über 3150 Kinder wurden in der Kommune Dogbo zusammen mit Partnern, wie Weitblick Münster und privaten Spendern, gebaut, listet van Briel auf. „Jährlich bezahlte Pro Dogbo die Schulausbildung für Mädchen und Jungen und stellte die Schulmaterialien zur Verfügung. Auf diese Weise wurden noch einmal rund 3500 Jugendliche gefördert“, sagt er.

Jetzt steht der Bau eines Mädchenhauses an: Hier sollen junge Frauen und Mädchen ein Zuhause finden, um ihre Aus- oder ihre Schulbildung zu Ende bringen zu können. „Das betrifft verwaiste Kinder ebenso wie junge Mädchen, die – oft auch aus Armutsgründen – verheiratet werden sollen“, sagt van Briel. 40.000 Euro soll das Projekt kosten, knapp die Hälfte hat man zusammen. Auch erwartet der Verein noch die Spende einer Prominenten. „Mädchen zu unterstützen ist enorm wichtig“, sagt van Briel. Das Haus soll eine Dusche, Toiletten und Zimmer bekommen, in denen jeweils zwei bis drei Mädchen wohnen können. Neben dem Mädchenhaus gibt’s auch ein Jungenhaus.

„In Afrika kann man für vergleichsweise kleines Geld schon viel machen“, sagt van Briel. Beispiel Schule: Ein komplettes Schulgebäude für bis zu 150 Kinder ist für 35.000 Euro zu realisieren. Und es sei so wichtig, Schulen zu bauen, sagt der Klever und zitiert Peter Ustinov, der in Bildung den einzigen Impfstoff gegen Armut und Hoffnungslosigkeit gesehen habe. „Wenn wir den Menschen Bildung geben, beginnen sie, sich selber zu helfen – das muss unterstützt werden. Afrika ist so jung, es muss eine Chance auf Bildung geben“, sagt er.

Inzwischen macht Pro Dogbo einen weiteren Schritt: Nach der Ausbilung für Jungen und Mädchen im Bäckerhandwerk oder als Mechantroniker soll jetzt auch in „Start Ups“ investiert werden.