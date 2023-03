Veranstaltung im Klever Tropenhaus Wie den Garten wässern bei Hitzerekord und Dürreperioden?

Gartenbautechnikerin Doris Winkel aus dem Team des Tropenhauses Kleve gibt in ihrem interaktiven Vortrag am 29. März wertvolle Tipps, wie Hobbygärtner durch verschiedene Bewässerungsmethoden, mit dem richtigen Pflanzenstandort und Beschattung die heimische Bewässerung optimieren können. Am Mittwoch, 29. März, ab 18 Uhr im Campus Kleve, Gebäude 14 (Tropenhaus). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.