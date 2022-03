„Möchte etwas zurückgeben“ : Wie Bundeswehr-Soldaten ihren Einsatz im Kreis Kleve erleben

Dominik Scheepers: Im zivilen Berufsleben Filialleiter eines Duisburger Drogeriemarktes, derzeit als Stabsfeldwebel bei der Amtshilfe für den Kreis Kleve. Foto: Bundeswehr

Kreis Kleve Der Bürger in Uniform sitzt derzeit auch im Gesundheitsamt: Kreisverwaltung und Luftwaffe kämpfen gemeinsam gegen die Pandemie. Mitarbeiter berichten, wie sie die Arbeit in den vergangenen Wochen erlebt haben.

(RP) Yannic Steinzen schaut konzentriert auf den Monitor. Gerade sind neue Daten über das System Sormas hereingekommen. Sie werden von Steinzen geprüft und ergänzt, ehe sie weitergeleitet werden. Sormas ist quasi das digitale Gesundheitsamt und unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Kontaktverfolgung während der COVID-19-Pandemie. Deutschland hat digital „aufgerüstet“ während der mittlerweile zweijährigen Pandemie. Datenbanksysteme ersetzen Papier und Bleistift sowie vielfach auch das Telefon.

Steinke unterscheidet sich allerdings von den rund 70 Mitarbeitern des Kreis Klever Gesundheitsamtes durch seine Berufskleidung: Der 23-jährige trägt den Feldanzug der Bundeswehr. Bis zu 30 Soldaten sind seit November vergangenen Jahres erneut in der sogenannten Amtshilfe der Bundeswehr eingesetzt bei der Kontaktverfolgung des Kreises. Kleve

Oberstabsfeldwebel André Abbema ist einer der „alten Hasen“ in der Amtshilfe. Er hat seit November das Team, das vor wenigen Tagen auf 20 Soldaten reduziert wurde, geführt. Der 60-Jährige gibt die Aufgabe in diesen Tagen weiter an seinen Nachfolger, Hauptfeldwebel Björn Determann. „Natürlich gibt es immer wieder auch mal ein paar Sorgenkinder in einer solchen Truppe“, so Abbema, „aber im Großen und Ganzen ist alles wirklich ohne Probleme abgelaufen.“

Sowohl die Zusammenarbeit der eingesetzten Soldaten mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes als auch die Unterstützung verantwortliche Amtsleitung habe während der vergangenen drei Monate kaum Sorgen bereitet. Das sagen auch Leyla Ezer und Fabienne Janssen, die für das Gesundheitsamt derzeit in der von-Seydlitz-Kaserne eingesetzt sind. Denn neben dem Hauptsitz in Kleve betreibt das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung auch aus einem Gebäude auf dem Gelände des Airport Weeze und eben in der Kalkarer Kaserne, wo eigens dafür sechs Büroräume durch den Kreis angemietet wurden.

Für die beiden jungen Frauen war dies die erste Berührung mit der Bundeswehr. „Das hat alles sehr gut gepasst“, sagt Leyla Ezer, „jeder einzelne Mitarbeiter nimmt seine Arbeit hier sehr ernst.“ Gerade die jungen Soldaten nähmen Ratschläge der erfahrenen Gesundheitsamtsmitarbeiter dankbar an, bestätigt ihre Kollegin Fabienne Janssen.

In Weeze, in einem ehemaligen Gebäude der britischen Streitkräfte, leistet unter anderem Dominik Scheepers seinen Dienst. Für den 46-jährigen ist dies keineswegs selbstverständlich, denn im zivilen Leben ist er Filialleiter eines Duisburger Drogeriemarktes. Der ehemalige Grundwehrdienstleistende hat sich freiwillig als Reservedienstleistender für diese Aufgabe gemeldet. Sieben Wochen leistet er jetzt als Stabsfeldwebel seinen Dienst gemeinsam mit aktiven Kameraden und Kollegen des Gesundheitsamtes.

Warum? „Weil ich etwas zurückgeben möchte“, sagt Dominik Scheepers. Er sei dankbar dafür, dass er die Pandemie in Deutschland erleben durfte: „Wir sind doch verhältnismäßig gut durch diese schwere Zeit gekommen.“ In seinem familiären Umfeld, aber auch in seinem Freundeskreis, ernte er dafür viel Erstaunen. „Da herrscht teilweise ein völlig falsches Bild von der Bundeswehr“, so Scheepers. Dass Soldaten solche Aufgaben übernehmen, sei offenbar vielfach nicht bekannt.

Oberstabsfeldwebel Volker Gräwert sitzt derweil mit Natalie Kozubinskij in einem gemeinsamen Büro in Kleve. Der 59-Jährige, der so wie seine Kameraden André Abbema und Dominik Scheepers ebenfalls Reservedienstleistender ist, hat nach drei Monaten seinen letzten Tag in der Amtshilfe. Er nimmt viel Hoffnung mit aus dieser Zeit, sagt er. „Ich finde es unglaublich beeindruckend, mit was für einer Wucht und Leistungsbereitschaft gerade die jungen Leute sich hier einbringen“, sagt Gräwert.

Dabei hat er sowohl die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde als auch seine Kameraden in Uniform im Auge. Die Belastungsfähigkeit der Behördenmitarbeiter nötige ihm jedoch besonders Respekt ab. „Wir sind nach einigen Wochen wieder weg“, sagt der Klever, „die zivilen Kolleginnen und Kollegen halten jedoch die Stellung.“

Die 28-jährige Natalie Kozubinskij sieht in der Tätigkeit beim Gesundheitsamt eine Chance für sich. Sie ist Quereinsteigerin, derzeit noch mit einem befristeten Arbeitsvertrag ausgestattet. Sie ist jedoch schon in einem Bewerberpool für eine feste Anstellung bei der Kreisverwaltung. Gerne auch im Gesundheitsamt. Das Team mache es aus, sagt sie: „Es hat in den vergangenen Monaten nicht einen Tag gegeben, an dem ich keine Lust hatte, zur Arbeit zu gehen.“

Dass ihr Kollege auf Zeit Volker Gräwert jetzt aufhört, macht sie genauso traurig wie die verantwortliche stellvertretende Amtsärztin Petra Dicks: „Wir durften eine ganz menschliche Seite der Bundeswehr kennenlernen.“

