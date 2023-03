Wichtig für die Feuerwehr Brandschutzplan für Kleve liegt endlich vor

Die Projektgruppe wird als dauerhaftes Instrument bestehen bleiben, „neben der kontinuierlichen Fortschreibung wird sie auch das Controlling erarbeiten“, so der Bürgermeister. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kleve sei eine ehrenamtliche Feuerwehr: Der hier vorgelegte Brandschutzbedarfsplan stelle dar, dass der Brandschutz rein ehrenamtlich sichergestellt werden könne, so Gebing. „Der Brandschutzbedarfsplan stellt für die Stadt Kleve ein wichtiges Element für die leistungsfähige und zukunftssichere Aufstellung unserer Feuerwehr dar. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns mit der angestrebten Beschlussfassung durch die politischen Gremien nun auf der Zielgrade des Aufstellungsprozesses befinden. Mein Dank gilt der konstruktiven Zusammenarbeit in der Projektgruppe, die sich weiterhin mit der Fortentwicklung des Brandschutzbedarfsplans befassen wird“, sagt Gebing.