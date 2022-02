Unwetter in NRW : Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen in NRW. Auch für den Kreis Kleve gibt es für Mittwoch und die nächsten Tage amtliche Warnungen. Die Schule fällt am Donnerstag aus.

Es wird ungemütlich im Kleverland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in ganz Nordrhein-Westfalen vor schwerem Sturm bis hin zu orkanartigen Böen. Für den Kreis Kleve hat der DWD mehrere amtliche Warnungen herausgegeben: Am heutigen Mittwoch ist demnach mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 85 km/h aus südwestlicher Richtung zu rechnen.

Mittwochnacht bis Donnerstagvormittag erwartet der DWD dann auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h im Kreis. Die Böen sollen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse gar mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

Donnerstagmittag soll sich die Lage dann laut DWD im Vergleich zur Nacht wieder ein wenig entspannen. Allerdings gibt es auch hier noch eine amtliche Warnung: vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen sei immer noch mit schweren Sturmböen bis 90 km/h zu rechnen.

Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Unwetter-Liveblog : Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Am Freitag nähert sich dann laut DWD von Westen her ein weiteres Orkantief. „Im Tagesverlauf frischt der Südwestwind kräftig auf und erreicht am Nachmittag bereits Sturmböen. Im Laufe des Abends nimmt der Wind weiter zu und erreicht Böen zwischen 100 und 120 km/h, stellenweise sind auch Orkanböen bis 140 km/h nicht ausgeschlossen. Im Nachverlauf zieht das Starkwindfeld ostwärts weiter und der Wind lässt nach. Die genaue Zugbahn des Orkantiefs und damit die Vorhersage der Windgeschwindigkeiten ist noch unsicher“, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes, die regelmäßig aktualisiert wird.

Auch von Spaziergängen im Wald ist angesichts der Sturmwarnungen derzeit dringend abzuraten. „Bitte verzichten Sie in den nächsten Tagen auf einen Waldbesuch und bringen Sie sich selbst und dadurch auch die Rettungskräfte nicht in Gefahr“, sagt Julian Mauerhof, Leiter des Regionalforstamtes Niederrhein. Durch die lange Regenperiode der letzten Wochen können Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln können daher weniger Halt im Boden haben und Bäume im Sturm schnell umfallen. Zahlreiche Bäume sind durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall ohnehin geschädigt. Daher ist - noch häufiger als sonst - mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag mitgeteilt, dass am Donnerstag aufgrund der Unwetterwarnung NRW-weit der Schulunterricht ausfällt. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.