Vorhersagen für Mittwoch Lässt Tief Gertrud den Niederrhein einschneien?

Wie sieht die Vorhersage für den Kreis Kleve aus? Das Gröbste dürfte an der Region vorbeigehen, so die Prognose. Zwar ist den ganzen Mittwoch über im Kreis Kleve mit Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt zu rechnen – von Schneefall ist allerdings nicht auszugehen. Das sagt auch der Klever Wetterexperte Hubert Reyers, der sich seit Jahrzehnten mit dem Wetter in der Region beschäftigt. Reyers geht in seiner Vorhersage davon aus, dass der Mittwoch hierzulande zwar bewölkt wird – nach den aktuellen Berechnungen ziehe das Schneefallgebiet aber südlich am Niederrhein vorbei. Nur in den südlichen Regionen westlich des Ruhrgebiet müsse mit Schneefällen gerechnet werden. Reyers rechnet für die Kreisstadt Kleve mit Temperaturen bis zu minus drei Grad.