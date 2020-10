Wettbewerb trotz Corona : „Jugend musiziert“ ist in Kleve zu Gast

„Jugend musiziert“ kommt nach Kleve (Symbolfoto). Foto: Pixabay

Kleve Die Kreismusikschule ist Ausrichterin des 58. Regionalwettbewerbs Ende Januar. Die Heranwachsenden präsentieren sich vor einer Fachjury, die Punkte vergibt.

Wenn Ralph Schürmanns über den jährlich stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ spricht, wählt er große Worte. Es handele sich um die „erfolgreichste Institution der Jugendkultur und Talentförderung“, so der Leiter der Musikschule in Krefeld. Der Musikwettbewerb wird auf Regional-, Landes- und Bundesebene ausgetragen.

Die Auswahl auf der ersten Ebene findet vom Freitag, 30. Januar bis Samstag, 31. Januar, in der Kreismusikschule an der Felix-Roeloffs-Straße in Kleve statt. Dort spielt der talentierteste Musik-Nachwuchs aus den Kreisen Kleve und Wesel sowie der Stadt Krefeld vor. Die Heranwachsenden präsentieren sich vor einer Fachjury, die Punkte vergibt. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Musikschülern und Lehrern eine wichtige Plattform des fachlichen Austausches und der pädagogischen Standortbestimmung zu bieten“, sagt Schürmanns. Allerdings müsse der Wettbewerb, so Schürmanns, in „sehr schweren Zeiten“ stattfinden. „Es war eine schwierige Aufgabe, überhaupt vernünftige Räumlichkeiten zu finden“, sagt der Musikschul-Chef.

So gebe es in der Kreismusikschule in Kleve eigentlich nur einen Bühnenraum, in dem coronatauglich vorgespielt werden könne. „Wir standen vor der Alternative, den Wettbewerb in verschiedenen Städten auszutragen. Wir sind froh, dass die Wertungsspiele nun sowohl in unserem Haus als auch im benachbarten Berufskolleg und in den Schulgebäuden von Haus Freudenberg stattfinden können“, sagt Anne Giepner, Leiterin der Klever Kreismusikschule. Ralph Schürmanns zu Folge sei das eine passende Lösung: „Der Kerngedanke von Jugend musiziert ist ohnehin Begegnung.“ Man sei nun auch gewillt, jungen Musikern in der Corona-Krise ein Stück Normalität zu vermitteln.

Der Regionalwettbewerb wird in den Solowertungen Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical und Orgel ausgetragen. Für Gruppen stehen die Konkurrenzen Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensembles und besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und der Klassischen Moderne zur Auswahl. Es sei Anne Giepner zu Folge sogar gelungen, ein Hygienekonzept aufzustellen, das in begrenztem Umfang Publikum zulasse.