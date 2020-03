Schulen : Klever Schüler bei „Jugend forscht“

Dr. Ralf Wimmer, Dr Thomas Zöllner, Ralf Schwarz und Frank Meyer an einem Schüler-Stand. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz, Thomas (lamm), Jugendforscht

Krefeld/Kleve Joshua Klösters (17) und Till Möllmann (20) präsentierten ihre gute Ideen aus dem Fach Chemie.

„Das ist sicherlich kein Modell für die Zukunft. Aber ich habe viele positive Stimmen gehört.“ So lautet das Resümee von Dr. Ralf Wimmer nach dem ersten von drei Auswahlverfahren zu „Jugend forscht“. Im Krefelder Gymnasium Fabritianum präsentierten jetzt 17 Teilnehmer ihre Beiträge für den diesjährigen Wettbewerb. Wegen des abgesagten Regionalwettbewerbs hatte die Unternehmerschaft Niederrhein als Veranstalter kurzfristig entschieden, den Schülerinnen und Schülern in drei dezentralen Auswahlrunden doch noch die Möglichkeit zu geben, ihre Ergebnisse der Jury und einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen und sich für die nächste Wettbewerbsrunde zu qualifizieren.

Diese Botschaft kam an, Plan B zog. „Wir müssen uns bei den Schulen und bei der Jury bedanken, dass Sie uns unterstützt haben, indem sie eine enorme Flexibilität und Hilfsbereitschaft an den Tag gelegt haben“, sagte Dr. Wimmer, der Patenbeauftragter von „Jugend forscht“ für die Region linker Niederrhein ist. Dieses Lob unterstrichen auch Wettbewerbsleiter Dr. Thomas Zöllner und Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer. „Ich habe hier wieder beeindruckende Dinge gesehen“, sagte der OB, der sich trotz Krisenstab und Coronavirus-Stress die Zeit nahm und das Gespräch mit den Heranwachsenden suchte.

„Wir können nur von Stunde zu Stunde organisieren, je nachdem, wie die Epidemie fortschreitet“, meinte Dr. Zöllner mit Blick darauf, dass hinter den beiden anstehenden Auswahlverfahren am Dienstag im Gymnasium Adolfinum Moers und am Mittwoch im Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst noch Fragezeichen stehen. „Danke, dass ihr hier seid“, rief Dr. Zöllner den Jungforschern an ihren Ständen zu.