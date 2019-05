Kleve : „#Sendepause“ einlegen und Konzert mit Singer gewinnen

Kreis Kleve Hohen Medienkonsum von Jugendlichen einschränken: AOK startet Schulwettbewerb.

(RP) Immer erreichbar – für viele Jugendliche ist es normal, jederzeit und überall einen Internetzugang zu haben. WhatsApp, Snapchat, Instagram und Co. werden so zu ständigen Begleitern der Generation Smartphone. Der hohe Medienkonsum ist verbunden mit Gefahren, was sich bei Jugendlichen verstärkt bemerkbar macht. Deshalb startet die AOK Rheinland/Hamburg den Schulwettbewerb #Sendepause. Mit der Aktion sollen Schüler dazu motiviert werden, ihr Smartphone öfter mal ganz beiseite zu legen.