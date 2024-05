Umspannanlage an der Triftstraße Westnetz modernisiert das Stromnetz in Bedburg-Hau

Die Anforderungen an die Verteilnetze wachsen stetig, denn Energie wird zukünftig nicht mehr nur per Einbahnstraße vom Kraftwerk oder der Windkraftanlage zum Verbrauchenden geliefert. Der Verbraucher wird zunehmend selbst zum Erzeuger. Die Westnetz GmbH investiert deshalb in Bedburg-Hau in die Umspannanlage an der Triftstraße in Hau. Dort werden 20 sogenannte digitale Ortsnetzstationen installiert.