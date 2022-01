Klimawandel : Stressresistente Bäume in Kalkar gepflanzt

Britta Schulz, Thomas Hegmann, Frank Sundermann, Andreas Thissen und Bianca Enge (von links) bei der Baumpflanzung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die Kommune pflanzt neue Bäume als Teil des Westenergie-Programms „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“. Britta Schulz, Bürgermeisterin von Kalkar, freut sich darüber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Wer demnächst, wenn das Wetter dazu einlädt, den Alleenradweg in Kalkar in Höhe der Uhlandstraße entlangradelt, wird sie sehen: acht frisch gepflanzte Bäume. Das Besondere an ihnen ist, dass sie stressresistent und damit künftigen klimatischen Veränderungen gewachsen sein sollen. Dies teilt der Energiedienstleister Westenergie mit. Das Unternehmen hat im Zuge seines Projekts „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“ die Baumpflanzung finanziert.

Britta Schulz, Bürgermeisterin von Kalkar, freut sich darüber: „Wir setzen damit ein deutlich sichtbares Zeichen für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in unserer Stadt.“ Die Pflanzung wurde realisiert durch Mitarbeiter des Bau- und Betriebshofs der Stadt Kalkar sowie den Fachbereichsleiter für Bauen Planen und Umwelt, Frank Sundermann. Ausgewählt wurden die Baumarten Amerikanischer Amberbaum und Persischer Eisenholzbaum. Beide Arten zeichnet neben ihrer Widerstandskraft auch eine besonders schöne Rotfärbung der Blätter im Herbst aus. Wie Bianca Enge, Mitarbeiterin von Westenergie, erläutert, will der Energiedienstleister mit dem Klimabäume-Projekt den Ausbau einer grünen Infrastruktur und die Erreichung der Klimaziele vorantreiben. 125 Gemeinden beteiligten sich, alle erhielten Bäume. Wie Bianca Enge mitteilt, stand für jede Kommune ein Betrag von 2500 Euro zur Verfügung. Die Pflanzung in Kalkar kostete 2100 Euro, wie Frank Sundermann angibt.