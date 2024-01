Geschäfte ohne Personal Immer neue Automatenkioske in Kleve – Fluch oder Segen?

Die 24-Stunden-Automatenkioske sind in Kleve weiter auf dem Vormarsch. Solche Geschäfte, die ohne Verkaufspersonal auskommen, gibt es bereits an der Emmericher Straße, der Herzogstraße, der Merowingerstraße sowie der Hoffmannallee. Unternehmer Ingo Marks will zudem in wenigen Tagen einen Automatenkiosk an der Großen Straße, also in der Fußgängerzone, eröffnen. Dort befand sich bis Anfang 2023 eine Filiale des Computerspiel-Händlers Game Stop. In den Automaten liegen Süßigkeiten, Chips, Bier, Softgetränke, Zigaretten, Plüschtiere oder Kondome, zudem viele US-Produkte. Preislich bewegt man sich auf Tankstellen-Niveau.