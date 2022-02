Museum Kurhaus Kleve : Werner Steinecke ist Ehrenmitglied

Der 75-jährige Werner Steinecke im Museum Kurhaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Freunde der Klever Museen haben den Sammler und Mäzen zum Ehrenmitglied gewählt. Er stiftete den Werner-Deutsch-Preis für junge Kunst und gab seine bedeutende Sammlung von Keramik an das Museum Kurhaus.

Als er 1977 aus Fulda nach Kleve fuhr, war die Rhein-Brücke in Rees gesperrt. Es war die Zeit der Brüter-Demos. Werner Steinecke, der aus Fulda an den Niederrhein kommen sollte, blieb zunächst stecken. Vor dem Fluss, der auf einmal trennte und doch eigentlich verbinden sollte.

Für den Gymnasiallehrer war die Welt am Niederrhein zunächst einmal „strange“, wie er sagt. Fremd und komisch zugleich in einer Region, die den Brüter zunächst zuließ und in der die Räte schwarz wie die Nacht waren. Immerhin: Hier habe er erkannt, dass es auch vernünftige Menschen in „dieser Partei“ gibt, sagt Steinecke heute.

Jetzt sitzt der 75-Jährige im Rund des Museums-Cafés Moritz im Museum Kurhaus und blickt auf gefühlt ein halbes Jahrhundert in Kleve zurück. Hier lebte er mit seinem 2010 verstorbenen Partner Werner Deutsch, später in dem mit Kunst gefüllten Haus in Bedburg-Hau, vor dem die schlanken Stahlstangen des Klever Bildhauers Günther Zins den Wind fühlen. Mit im Rund sitzen Valentina Vlasic vom Museum Kurhaus, Jutta Tönnissen als stellvertretende Vorsitzende und Hubert Wanders als Geschäftsführer des Freundeskreises der Klever Museen: Werner Steinecke ist jetzt Ehrenmitglied des Freundeskreises der Klever Museen.

Als er Ender der 1970er Jahre nach Kleve kam, engagierte er sich bald – immer streitbar, immer auf den Punkt. In den 1980er Jahren rückte er schnell über eine freie Listenposition für die Grünen in den Rat. Er erinnert sich an den ehemaligen Klever Bürgermeister Gert Brock, der ihn wegen Zwischenrufen mehrmals aus Sitzungen verwies (man versuche die Unmöglichkeit, sich Steinecke ohne Zwischenruf vorzustellen!).

Brock und er seien trotzdem gut ausgekommen, sagt Steinecke. Er erinnert sich an Paul K. Friedhoff (FDP, später Bundestagsabgeordneter), der ihm Schreiben mit Rückantwort-Schein zustellen ließ. Er antwortete mit Postkarten mit Rückantwort-Schein. „Es waren Ansichtskarten von den Figuren aus dem Bamberger Dom“, sagt das Ehrenmitglied der Museumsfreunde. Und schmunzelt. Friedhoffs Sekretärin habe ihm später einmal gesagt, sie habe sich immer auf die Postkarten mit den schönen Figuren gefreut...

Und dann erinnert sich der politische Mensch Steinecke auch an Rudolf Kliver, der seine CDU letztlich überzeugen habe, dass die Stadt das Kurhaus ankauft und den Weg für das Museum ebnete. Den Antrag, dass die Stadt das Kurhaus kaufen solle, hatte Steinecke vorher unentwegt immer wieder in den Rat eingebracht.

Als die Grünen ihm die Mitgliedschaft aberkannt hätten, sei er zunächst in eine Offene Liste gewechselt und habe dann aufgehört. „Ich war nie Mitglied in einer Partei“, sagt Steinecke. Aber Steinecke war und ist ein politischer Mensch, der politische Zwischenruf gehört zu ihm wie der für die Kunst. Als Streiter für die Kultur und als Sammler. Als Hüter des „Haus im Park“ in Emmerich und als Mäzen für das Klever Museum Kurhaus, dem er seine fantastische Keramik-Sammlung überließ, die er hier auch noch vorbildlich digitalisiert.

Er hatte steten Kontakt zu Kleves ehemaligem Museumsdirektor Guido de Werd wie zu dessen Vorgänger Friedrich Gorißen. Letzterer sei 1982 mit ihm auf der großen Friedens-Demo im Bonner Hofgarten gewesen, blickt der Sammler zurück. Auf den Flohmärkten traf man sich auf der Jagd nach dem guten Stück Kunsthandwerk, der Kunst: Die Brüder van der Grinten, Leni van Heukelum aus Kranenburg, Tania van Ackeren aus Kleve, die in dem Haus neben Haus Koekkoek einen Antiquitätenhandel hatte. „Ich habe viel von Tanja van Ackeren gelernt“, blickt er zurück. Eine Keramik-Katze, die er Franz-Joseph van der Grinten auf dem Flohmarkt überließ, sah er später im Museum Schloss Moyland wieder.

Das erste Kunstwerk, das er kaufte, war ein Bild des Malers Willy Oster. Da war seine Keramik-Sammlung mit bedeutenden Stücken schon ansehnlich. Und sie wuchs weiter: Bauhaus, Art Deco, Jugendstil. Keramiker, die das Handwerk zur Kunst machten, Künstler, die Keramik schufen. Sie alle fanden in Steineckes Sammlung. Dann gab er sie her, die Sammlung. An das Museum Kurhaus, für das er schon in den frühen 1980er Jahren vehement gestritten hatte. In Teilen auch an andere Museen, wo er teils das Missink Link in der Sammlung füllen konnte, wo er Sammlungen bereichern konnte.

Derzeit ist in der großen Sammlungspräsentation im Museum Kurhaus eine Auswahl dieser Werke zu sehen. Beeindruckend war auch die Kurhaus-Ausstellung mit seiner Sammlung zur Bauhaus-Keramik. „Es ist eine 2000 Exponate messende Keramiksammlung, die als eine der größten ihrer Art in Deutschland gilt. Sie kann nur noch mit der Sammlung von Keramik der Weimarer Zeit von Tilmann Buddensieg verglichen werden, die sich heute im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe befindet“, sagt Valentina Vlasic.