Werkzeughändler van Beusekom : Moderne Flächen am Traditions-Standort in Materborn

Die Sommertour der Kreis-WfG war zu Gast bei van Beusekom in Kleve: (v.l.) Mit dabei Julia und Brigitte van Beusekom, Hans-Josef Kuypers, Charmaine Haswell Wolfgang Gebing, Fabienne van Lier und Thomas van Beusekom. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Zum Abschluss der Sommertour besuchten Kreis-Wirtschaftsförderung und die Klever Stadtspitze den Werkzeugfachhändler van Beusekom in Materborn. Hier bereut man den Schritt ins Industriegebiet nicht.

Thomas van Beusekom ist sich sicher: „Wir sind seit 66 Jahren in Materborn. Hier gehören wir auch hin.“ 1956 von Großvater Johann van Beusekom gegründet, findet man den Werkzeugfachhandel seit 2014 im Industriegebiet an der Querallee in Kleves Oberstadt. „Wir haben den Schritt gewagt und bis heute nicht bereut.“ Möglich gemacht hat den Umzug auch der sogenannte Virtuelle Gewerbeflächenpool.

Bei van Beusekom zu Gast war nun eine Abordnung von Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und Stadt Kleve – im Rahmen der Sommertour der Kreis-WfG, die am Freitag zu Ende gegangen ist. „Virtueller Gewerbeflächenpool – Chance für Wirtschaft und Region“ war die fünftägige Veranstaltung überschrieben, die auch dazu beitragen soll, dass die mittlerweile neunjährige Testphase zu einer erneuten Verlängerung des Virtuellen Gewerbeflächenpools durch die Bezirksregierung führt. „Die vergangenen Tage haben uns allen deutlich vor Augen geführt, welche bedeutenden Erfolge überall im Kreisgebiet verbucht werden durften“, sagte der Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers im Hause van Beusekom, das bereits in der dritten Generation in Materborn zuhause ist, derzeit 21 Mitarbeitende zählt und sich darüber freut, dass mit Sohn Fabian und Tochter Julia, die an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve unlängst ihren Bachelor „baute“, zwei der drei Kinder dem Unternehmen bereits heute in vierter Generation den Rücken stärken.

„Wir nennen uns ganz bewusst Werkzeugfachhändler. Das bedeutet: Bei uns bekommen Kunden Produkte, von denen wir etwas verstehen, Produkte, die hohen Ansprüchen genügen und Produkte, für die wir mit unserem guten Namen einstehen“, sagte van Beusekom. Auf 2400 Quadratmetern Fläche präsentiert sich das 30.000 Artikel umfassende Sortiment. 5,6 Millionen Euro Umsatz stehen in den Büchern des letzten Jahres. „Die Corona-Pandemie hat uns nicht wirklich geschadet“, sagte van Beusekom.

Das Gewerbegebiet an der Querallee in Materborn aus der Luft: Mehrere Betriebe sind hier angesiedelt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Elektrowerkzeugen über Befestigungstechnik, von Schweißtechnik über Gartentechnik bis zu klassischen Werkzeugen reicht das Angebot. Gartengeräte wie Mäh-Roboter oder Akku-Rasenmäher zählen ebenso dazu wie Produkte für den Arbeitsschutz. Die eigene Werkstatt habe deutlich zur Kundenbindung beigetragen, hieß es.

„Der Virtuelle Gewerbeflächenpool war hier in Materborn ein wichtiger Meilenstein. Man sieht auch hier, wie man mit gemeinschaftlichem Handeln zum Erfolg kommt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing mit Blick auf die damals entscheidenden Wochen, in denen der Kreis Kleve sowie alle Städte und Gemeinden den Antrag mit der Bezirksregierung in die Abstimmung brachten. Das Konkurrenzdenken, so Gebing, galt es damals abzuschaffen. Dies sei gelungen.

Es war der 6. August 2010, als Kleve eine Fläche aus dem sogenannten Virtuellen Gewerbeflächenpool entnahm. Die Stadt war damit kreisweit der erste Standort, der sich des neuen Instrumentariums bediente – und damit gleich die Schaffung eines ganzen Gewerbegebietes in zwei Antragsschritten einleitete. Die Firmen Heesch, Traperto, der Malerbetrieb Massat und das Autohaus Ehme profitierten ebenfalls von diesem Schritt und sind heute Nachbarn der Firma van Beusekom.