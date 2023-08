Genießer im Park So schön wird die Kalkarer Landpartie am Samstag

„Feines und Genuss“ anbieten zu wollen haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Oder besser auf Banner und Handzettel gedruckt, die in diesen Tagen in Kalkar im Umlauf sind. Wegen der umfassenden Arbeiten am Marktplatz steht der in dieser Saison nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Was aber nicht so schlimm ist, da Kalkar auch noch andere schöne Ecken hat, die sich für Veranstaltungen eignen, findet der Werbering „Kalkar aktiv“. Schon im Mai hatte der Vorstand um Steffen Bettray und Alexandra Bottenbruch viel positive Resonanz auf ein Stadtfest im Park erhalten, deshalb wird auch die „Landpartie“ dort stattfinden. Am Samstag, 26. August, von 15 bis 22 Uhr wird es rund um den Ententeich viel zu kosten und zu genießen geben.