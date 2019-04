Familien am Niederrhein : Wenn Opa sein Seepferdchen macht

Familien am Niederrhein

Kreis Kleve Opa – das wohl schönste Wort, das sich unser Autor vorstellen kann. Für seine Enkelin traut er sich selbst als bekennender Nichtschwimmer ins Wasser.

Opa ! Ein Wörtchen mit drei Buchstaben nur, und doch eines, das vor allem Männer mittleren Alters in den Grundfesten ihres Seins erschüttert, wenn sie sich vorstellen, so angesprochen zu werden. Opa: Das klingt nach altem Eisen, nach Rollator, nach schlohweißem Haar, wenn überhaupt noch vorhanden.

Komisch indes, dass die Männer, die so denken, noch gar keine Großväter sind. Ist man nämlich einer, dann klingt Opa schon eher wie der alle Sinne betörende Gesang der Sirenen aus der griechischen Mythologie, jedenfalls dann, wenn Lotta den Verfasser dieser Zeilen so nennt.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die schelmische Fünfjährige mit dem blonden Langhaar eine eher befehlende oder aber schmeichlerische Tonlage wählt – je nachdem, was sie gerade vom Opa will. Sein Herz schmilzt dahin und alle anderen Organe gleich mit.

Diese nicht weg zu leugnende Art von Gewalt über den Opa indes stößt bei Oma und Mama (manchmal auch Tante) nicht immer unbedingt auf Gegenliebe, sondern treibt den weiblichen Teil der Familie abwechselnd in tiefe Verzweiflung oder aber laute Lachanfälle.Vor allem dann, wenn der Opa Lotta zuliebe Dinge tut, die er ansonsten sein Leben lang zutiefst verabscheut hat – zum Beispiel Schwimmen gehen in einem so überfüllten wie überhitzten Center Parcs. Opa, bekennender Nichtschwimmer mit dem Motto „Ich bin kein Fisch“, wird von Lotta, gerade stolze Besitzerin eines Seepferdchens geworden, grinsend gekontert: „Ich auch nicht. Los, Opa, wir fahren zum Center Parcs!“