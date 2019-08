Opa-Kolumne : Wenn Opa mit Lotta auf Wolke 7 sitzt

Lotta ist im siebten Himmel. Auf der rosaroten Wolke 7 sitzt sie neben ihrem Opa und strahlt von innen wie außen. Beide wissen gar nicht, wohin mit ihrem Glück. Der Grund ist 53 Zentimeter groß, wiegt 3840 Gramm und heißt Lilly.

Der so winzige wie wunderschöne Wonneproppen Lilly ist Lottas erste Cousine und Opas zweites Enkelkind. „Weißt du, Opa, eine kleine Cousine ist fast genau so wie eine kleine Schwester“, doziert die Langhaar-Liebhaberin mit aufgerichtetem Zeigefinger, weil der Großvater als Mann so etwas ja auch gar nicht wissen kann. Der Opa indes denkt gerade eher an die Geschichte des „doppelten Lottchens“ von Erich Kästner und sinniert, dass seine Glücksverdopplung Lotta und Lilly heißt.

Der größte Moment in Lottas genau 66 Monate währenden Lebens sollte auf der Wöchnerinnenstation folgen: Denn die Tante erlaubt es Lotta tatsächlich, die zarte Lilly in den Arm zu nehmen, auf dem Bett sitzend, eingerahmt von einem Stillkissen. Die Glückshormone, die Lotta ausschüttet, hätten für ihren ganzen Kindergarten gereicht. Da Opas die (über-)vorsichtigsten Menschen des Erdballs sind, ging das nicht ohne Warnung: „Pass auf, Lotta, immer schön den Kopf halten und daran denken: Das ist keine Puppe!!!“ Womit er sich gewohnt-tadelnde Blicke des weiblichen Teils der Familie einhandelte. Heim in ihrem Königreich, ordnete Lotta flugs das Zusammenleben mit ihrer Puppenschar neu. Sie zog die allerkleinste Puppe aus, wandete sie in weiße Tücher, und verkündete: „Guckt mal, das ist meine Tochter Fine!“ Und nachdem sie mit der Oma beim Abendbrot die medizinischen Abläufe der Geburt erörtert hatte („Kein Kaiserschnitt, Oma“), setzte sie sich auf das Sofa, zog ihr Shirt aus, und nahm Fine in den Arm. „Warum hast du denn dein Shirt ausgezogen?“, wollte Opa wissen. „Opa, wie soll die Fine denn durch das T-Shirt meine Milch trinken?“, kam die klar rhetorische Gegenfrage.