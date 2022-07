DLRG warnt vor Gefahren : Wenn der See zur tödlichen Falle wird

Badeseen gibt es in der Region einige. Sie stehen unter Aufsicht, bergen aber dennoch Risiken. Zudem kommt es vor, dass Menschen in nicht bewachten Seen schwimmen gehen, obwohl das untersagt ist. Im Bild ist der Moyländer See. Wenn etwas passiert, muss man hier nicht auf Hilfe hoffen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Am Dienstagabend ist ein 15-Jähriger am Eyller See tödlich verunglückt. Der Schock sitzt tief. An den Badeseen Wissel und Kessel kam es in dieser Saison noch nicht zu brenzligen Einsätzen. Doch die DLRG warnt vor Gefahren.

Diese Nachricht wühlte viele Menschen im Kreis Kleve auf: Ein 15-Jähriger, der am Dienstagabend zum Schwimmen mit Freunden ins Naturfreibad Eyller See nach Kerken gekommen war, tauchte nicht mehr auf, nachdem er von der Plattform mitten im See ins Wasser gesprungen war. Nach einer vierstündigen Suche wurde der junge Mann von einer Taucherstaffel der Feuerwehr tot auf dem Grund gefunden – eine Tragödie. Die Umstände des Unfalls sind bislang noch nicht gänzlich geklärt, die genaue Todesursache muss durch die Obduktion festgestellt werden.

Klar ist: Tödliche Unfälle an Badeseen sind in der Region selten. Das bestätigen die Ehrenamtlichen der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch auch im Naturfreibad Goch-Kessel und am Wisseler See in Kalkar lauern Gefahren. Risiken, die man nicht unterschätzen sollte. Es seien häufig Kreislaufprobleme, die zu Notfällen führen, so Herbert Boot von der Klever DLRG. „Der klassische Fall, dass jemand mit den Armen rotiert und nach Hilfe ruft, kommt praktisch nicht mehr vor. Es kommt häufiger vor, dass jemand erst normal schwimmt und plötzlich lautlos untergeht“, so Herbert Boot. Während Personen in Not im Schwimmbad recht zügig ins Sichtfeld des Bademeisters geraten, sei die Lage im See allerdings meist deutlich unübersichtlicher.

„Gefährlich sind die Sprungschichten. Es kommt vor, dass es von der einen auf die andere Sekunde bitterkalt wird. Sogar Temperaturunterschiede von zehn Grad minus sind möglich. Das kann einer Person den Rest geben, wenn sie sowieso schon mit Kreislaufproblemen kämpft“, sagt Boot. Die Klever DLRG zeichnet gemeinsam mit den Gocher Kollegen für den Wasserrettungsdienst am Wisseler See verantwortlich. Immer wieder warnt man vor den gefährlichen Sprungschichten.

Zum Hintergrund: Badeseen weisen unterschiedlich warme Wasserschichten auf. Kaltes Wasser besitzt eine größere Dichte und liegt daher immer unter den warmen Schichten. Insbesondere bei Kopfsprüngen oder tieferen Tauchzügen werden diese Temperaturunterschiede für den Schwimmer spürbar. Bei älteren Menschen, die mit Herz- oder Kreislaufproblemen zu tun haben, können diese Temperaturschwankungen etwa zu einem Herzinfarkt führen. Aber auch für gesunde Menschen bergen diese Temperatursprünge nicht unerhebliche Gefahren. Torfschichten sind ähnlich bedrohlich. „Wenn sich Torfschichten am Grund bewegen, entstehen Luftblasen, die aufsteigen und deutlich kälter sind. Das ist ein zweiter Effekt, der immer mal wieder für Probleme sorgt“, sagt Boot.

Dennoch sei es am Wisseler See bislang sehr geruhsam zugegangen, allzu viele brenzlige Einsätze habe man nicht gehabt. Herbert Boot rät: „Man sollte sich wirklich vernünftig abkühlen und nur sehr langsam ins Wasser gehen. Es ist mit Blick auf die Sprungschichten davon abzuraten, sofort ins Wasser zu springen“, sagt Boot. Und man solle sich frühzeitig melden, wenn die Kräfte schwinden.

Die DLRG Goch bestätigt, dass es in Wissel bislang vergleichsweise ruhig zugegangen sei. Einmal habe man einen Menschen in Not aus dem Wasser gezogen, zudem war ein Segelboot in Gefahr geraten.

Auch im Naturfreibad Kesseler See sei es bislang kaum zu nennenswerten Vorfällen gekommen. Man habe die Lage im Griff. „Wir informieren allerdings umfassend und klären über Gefahren auf“, sagt Frederik Bremer, Pressesprecher der Gocher DLRG. Es sei durchaus hilfreich gewesen, dass die Temperaturen die Badeseen in diesem Sommer nur langsam aufheizen ließen. Es war nicht so, dass das Wetter im Mai bereits tropisch war, während das Wasser noch kühl blieb. Auch aus dieser Diskrepanz können nämlich Gefahren entwachsen. Der Grund: Große Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser verkraftet der Kreislauf ebenfalls nicht gut, der menschliche Körper reagiert sensibel.

Ähnlich herausfordernd ist auch die Selbstüberschätzung vieler Schwimmer. Und zwar nicht nur am Rhein, wo im Juni noch ein 64-Jähriger aus Hamm auf Höhe Rees/Kalkar schwimmen gegangen war. Der Mann tauchte nicht mehr auf, Tage später wurde sein Leichnam im niederländischen Pannerden identifiziert. Doch auch an Badeseen sollte man seine Kräfte realistisch einschätzen, so der DLRG-Pressesprecher. „Manche Leute sind zu stolz, sich bei den Rettern zu melden. Und irgendwann reichen die Kräfte dann nicht mehr aus, um nach Hilfe zu rufen. Stattdessen brauchen diese Menschen alle Kräfte, um irgendwie doch noch an der Wasseroberfläche zu bleiben und nicht zu ertrinken“, sagt Bremer.