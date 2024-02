TÜV-Gutachter erklärt Wenn der Karnevalswagen durch den TÜV muss

Mittwoch, 15.45 Uhr in der Klever TÜV-Station an der Flutstraße. Der Karnevalswagen der KG Spoy steht auf dem Prüfstand. Knapp zwölf Tage sind es noch bis zum Rosenmontagszug in Kleve, und die KG Spoy braucht für ihren Karnevalswagen noch ein Gutachten, um am Klever Zug teilnehmen zu dürfen. Heinz Willi van de Loo, Leiter der Klever TÜV-Station, legt das Maßband an. „Einen Meter muss die Brüstung mindestens hoch sein, wenn die Personen auf dem Wagen stehen. Wenn sie sitzen, müssen es mindestens 80 Zentimeter sein“, erklärt er. Van de Loo notiert das Ergebnis: 1,12 Meter – mehr als ausreichend.