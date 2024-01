Krankenhaus durch Alkohol Weniger jugendliche Komasäufer im Kreis Kleve

Die DAK-Gesundheit setzt auch im 15. Jahr die Kampagne „bunt statt blau“ gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen fort.„Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Volker Dorissen, von der DAK-Gesundheit in Kleve. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene. Deshalb ist das Komasaufen bei Jugendlichen eine gefährliche Tatsache. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden.“ Besonderen Anlass zur Sorge bereitet Experten der Alkoholmissbrauch bei den jüngeren Mädchen und Jungen. In der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen mussten in der Region 7 Kinder in einer Klinik behandelt werden.