Arbeitslosenzahlen Februar 2020 : Weniger Arbeitslose im Kreis Kleve

Kreis Kleve Trotz witterungsbedingter Einschränkungen gibt es im Februar 2020 einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. In Sachen Coronavirus können Unternehmen Kurzarbeit beantragen.

Darüber hinaus weist die Bundesagentur für Arbeit monatlich die Unterbeschäftigung aus. Als Unterbeschäftigte zählen nicht nur Arbeitslose, sondern auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Im Februar hat sich die Zahl der Unterbeschäftigten im Kreis Kleve um 87 Personen (+0,8 Prozent) auf 10.997 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 588 Unterbeschäftigte weniger (-5,1 Prozent).

„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Kleve fiel im Februar gering aus, ist aber dennoch für einen Wintermonat erfreulich. Ein Anstieg war nur bei den jungen Menschen unter 25 Jahren festzustellen. Der Grund ist das Auslaufen der zwei- und dreieinhalbjährigen Ausbildungen. Hier beginnt für junge Fachkräfte erfahrungsgemäß eine Übergangszeit, bis sie einen Arbeitgeber mit Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern finden“, sagt Barbara Ossyra und hat einen aktuellen Hinweis in Sachen Coronavirus: So sei es für Unternehmen möglich, aufgrund von Lieferengpässen als Folge der Coronavirus-Epidemie konjunkturelle Kurzarbeit zu beantragen. Gründe für konjunkturelle Kurzarbeit können wirtschaftliche Ursachen oder unabwendbare Ereignisse sein. In Deutschland gibt es Erfahrungen damit, in der Vergangenheit zum Beispiel durch das Elbhochwasser oder die Schweinepest. Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de/unternehmen.