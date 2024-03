Weltraumlagezentrum in Uedem ISS-Weltraumschrott kommt nicht in Deutschland herunter

Es scheint für viele so faszinierend wie eine Sonnenfinsternis. Zahlreiche Menschen auch am Niederrhein haben am Freitagabend gebannt zum Himmel geschaut. Dabei flog dort oben doch eigentlich nur ein Klumpen Weltraumschrott herum. Eine Plattform mit Batteriepaketen von der Weltraumstation ISS kreiste um die Erde. Am Abend zog sie auch noch einmal in großer Höhe über den Niederrhein, um dann in die Erdatmosphäre einzutreten und zu verglühen.