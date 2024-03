Weltraumlagezentrum in Uedem Hier beobachtet die Bundeswehr den Weg des ISS-Weltraumschrotts

Mit Aktionen wie im Action-Streifen „Armageddon“, wo die Film-Helden einen Riesen-Asteroiden in die Luft sprengen, hat die Arbeit in Uedem allerdings nichts zu tun. Die Sprecherin muss immer wieder schmunzeln, wenn sie gefragt wird, ob das Zentrum Weltraumkörper per Rakete abwehren könne. So etwas sei reine Science-Fiction. Die Realität ist profaner: „Beobachten und aufklären“, so beschreibt die Sprecherin die Aufgabe des Zentrums in Uedem.