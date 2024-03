Experten in Uedem haben das All weiter im Blick „So ein Weltraum-Objekt kann immer wieder runterkommen“

Am Freitagabend war der Spuk erst einmal vorbei. Was vom Weltraumschrott der ISS Raumstation übrig geblieben war, klatschte ins Meer. Irgendwo im Nirgendwo des Atlantik versanken die letzten Trümmerteile auf Nimmerwiedersehen. Weit, weit weg von Deutschland. Eine Gefahr bestand am Ende nicht.