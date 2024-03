Weltraumkommando der Bundeswehr Gibt es Leben im All, Herr General?

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns aber nicht in einer fernen Zukunft, sondern in der Gegenwart. Und im beschaulichen Uedem, genauer gesagt in der NATO-Einrichtung auf dem Paulsberg, beobachtet man mit Argusaugen, was sich weit über den Köpfen der Erdbewohner so alles abspielt.