Weltkriegsbombe in Kleve : Bombe ist entschärft: 4500 Menschen dürfen in Häuser zurück

Bombe ist entschärft: 4500 Menschen dürfen in Häuser zurück

Weltkriegsbombe in Kleve

Der Kampfmittelräumdienst hat auf einem Baugrundstück an der Kapitelstraße einen zehn Zentner schweren Blindgänger entdeckt. Bis zu 4500 Menschen mussten evakuiert werden. Die Entschärfung begann um 18.30 Uhr. Um 19 Uhr gab es Entwarnung.

Seit den Morgenstunden war der Kampfmittelräumdienst mit Sondierungsarbeiten an der Kapitelstraße in Kleve beschäftigt. Erste Stichproben hatten den Verdacht ergeben, dass auf dem Areal an der Stiftskirche, wo die katholische Kirche ein neues Gemeindezentrum baut, eine Weltkriegsbombe liegt. Gegen 13.45 Uhr kam die Bestätigung: Es ist tatsächlich ein Blindgänger.