Schiffsverkehr entspannt sich : Welle schwappt durch den Rhein – Pegelstände deutlich angestiegen

Kreis Kleve Wochenlang führte der Rhein rekordverdächtig wenig Wasser, mittlerweile haben sich die Pegelstände allerdings merklich erholt. Wie die Prognose für die kommenden Wochen aussieht.

In Emmerich wies das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein vor zwei Wochen noch einen negativen Pegelstand aus – ein Rekord. Aktuell schaut das Bild ganz anders aus: Am Montagmittag war der Rhein-Pegel an der selben Stelle 55 Zentimeter tief. Hintergrund ist vor allem eine vom Oberrhein kommende Welle. „Die Niederschläge im gesamten Rheineinzugsgebiet der vergangenen Tage und Wochen haben für einen sehr schnellen und kurzfristigen Effekt gesorgt, der für alle gut sichtbar ist. Wir gehen davon aus, dass die Pegelstände nun erst einmal etwa auf diesem Niveau bleiben“, sagt Jan Böhme, Gewässerkundler beim WSA mit Sitz in Duisburg.