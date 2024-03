Fast-Food von Luciano, Knossi und Trymacs Welches Unternehmen hinter „Loco Chicken“ und „Happy Slice“ steckt

Wer die Drama-Serie „Breaking Bad“ geguckt hat, dem werden die Ähnlichkeiten förmlich anspringen: Bei Serien-Fans hatte es der fiktive Hähnchengrill „Los Pollos Hermanos“ schnell zum Kultstatus gebracht. Das Logo mit zwei Hähnen und Sombreros auf gelbem Grund hat es auch in die reale Welt geschafft, wurde auf T-Shirts und andere Fan-Artikel gedruckt. Nun breitet sich in Deutschland eine neue Fast-Food-Kette aus: „Loco Chicken“ heißt die, hier kommt das Emblem mit einem Hahn und Sombrero auf gelben Grund daher. Sicher kein Zufall. Dahinter steckt Rapper Luciano, der mit der Marke deutschlandweit an den Start gegangen ist. Aber nicht nur in Großstädten wie Düsseldorf ist der Hähnchen-Lieferdienst vertreten, auch in Kleve hält die Marke Einzug.