Filmpädagogisches Projekt Welche Filme bei den Schulkinowochen in Kleve laufen

Für ältere Schüler ab der 9. Klasse wird beispielsweise „Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush“ empfohlen. Der Film porträtiert die Mutter eines jungen Mannes, der ohne Anklage in Guantanamo festgehalten wurde. Die Jugendlichen lernen hier etwas über Menschenrechte und was der Fall mit den Anschlägen vom 11. September 2001 zu tun hat.