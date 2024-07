Volksfest in Kleve „Urlaub“ auf der Klever Kirmes

Bis auf die Fahrgeschäfte für die ganz Kleinen, können Erwachsene überall mitfahren. „Es gibt kein Fahrgeschäft, was nur für Erwachsene gemacht ist. Das wäre schlecht“, so Janßen. Die Kirmes sei familienfreundlich und so ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für wen eignet sich also was? Wir haben uns umgeschaut.