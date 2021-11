Rückkehrer aus Südafrika : Weiterer Omikron-Verdachtsfall im Kreis Kleve gemeldet

Kreis Kleve Erneut kommt der Betroffene aus Rees, die Reisenden sollen sich in Südafrika getroffen haben. Die Infizierten sind vollständig immunisiert und haben einen milden Krankheitsverlauf.

Der zweite Verdachtsfall war zusammen mit einer weiteren Person auf einer Südafrika-Reise. Der Rückflug fand am 23. November von Kapstadt nach Frankfurt am Main statt – beim gestrigen ersten Verdachtsfall flogen die Personen von Johannesburg nach Frankfurt am Main. Die Fluggesellschaft wurde bereits zur Ermittlung möglicher Kontaktpersonen kontaktiert. Die infizierte Person ist vollständig immunisiert und hatte ab dem 24. November Krankheits-Symptome. Ein PCR-Test erfolgte am 26. November. Die Sequenzierung läuft. Das Labor-Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet.