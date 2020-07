Mahnmal aufgestellt : Weiße Kreuze erinnern an Unfalltote

Bedburg-Hau An der Sommerlandstraße wurde am Mittwoch eines von insgesamt zwölf weißen Kreuzen im Kreisgebiet aufgestellt. Die Mahnmale sollen für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren und zu einer defensiven Fahrweise anregen.

Ein Herz mit Engelsflügeln baumelt am weißen Kreuz, eine kleine Engelsfigur aus Gips wacht darunter, gelbe Rosen liegen im Gras. An dieser Stelle an der Sommerlandstraße in Qualburg verstarb am 4. April die 22-jährige Lena. Die junge Frau aus Kleve wurde bei einem Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen, nachdem sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert war. Die 22-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Am Mittwoch versammelte sich die Familie der Verstorbenen an der Unfallstelle, um der Aufstellung des Weißen Kreuzes beizuwohnen und ihre Andenken an die geliebte Lena zu hinterlassen.