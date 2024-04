Weiße Kreuze im Kreis Kleve Mann verunglückte tödlich auf dem Weg zum Beerdigungskaffee

Es ist der 7. Oktober 2023, etwa 11.50 Uhr. Ein 74-jähriger Mann fährt auf dem Radweg neben der Klever Straße in Keeken in Richtung Kleve. Der Anlass ist ein trauriger: Der Mann kommt gerade von der Beerdigung seiner Mutter, will nun den Beerdigungskaffee in einer nahe gelegenen Lokalität besuchen. Etwa auf Höhe der Straße Spicker in Keeken bewegt sich der 74-jährige Pedelecfahrer plötzlich vom Radweg auf die Fahrbahn. Von hinten kommt ein Pkw-Fahrer, der nicht mehr ausweichen kann. Er erfasst den Pedelecfahrer – dieser erleidet schwerste Verletzungen. Ersthelfer kümmern sich sofort um den Verletzten, bis der Rettungswagen eintrifft. Aber sechs Tage später erliegt der 74-Jährige in einer Spezialklinik seinen Verletzungen. Einen Helm hatte er nicht getragen.