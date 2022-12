Manege frei Der Weihnachtszirkus kommt nach Kleve – Ticketverkauf beginnt

Angefangen hat alles im Herbst vor sechs Jahren, als die Spindler-Töchter Shoana (19) und Whitney (24) ihren Eltern Beatrix und Alfons die Idee eines Weihnachtscircus in Kleve nahebrachten. „Wir wollten mal richtig in einer Manege arbeiten“, sagt Shoana, die vor zwei Jahren in Goch den Realschulabschluss geschafft hat und wie Schwester Whitney Artistin ist. Normalweise kümmert sich die Familie in Nordrhein-Westfalen um Circusprojekte in Kindergärten und Schulen. Schnell konnte man damals die befreundete Familie Lutzny mit ins Boot holen. René, Sabrina, Chantal, Samanta, Joel und John waren zuletzt in Österreich mit dem Circus Pikard auf Tournee engagiert. „Wir freuen uns das ganze Jahr auf die Vorstellungen“, strahlt Shoana übers ganze Gesicht.