Keine Corona-Absage : Klever Weihnachtszirkus findet dieses Jahr statt

Manege frei: 2019 war der Weihnachtszirkus letztmals zu Gast. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Im vergangenen Jahr musste die Zirkusdirektorin Beatrix Spindler und ihr Team die Klever enttäuschen. Der Weihnachtszirkus fiel aus, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun aber ist die Organisatorin zuversichtlich: Der Vorverkauf ist angelaufen. Was es zu sehen gibt.

„Wir haben lange damit gewartet, an die Öffentlichkeit zu gehen. Immer wieder dachten wir: Die Hoffnung stirbt zuletzt, das wird schon klappen. Nun sind wir uns sicher, dass wir den Zirkus mit 2G-Regeln wunderbar und sicher durchführen können. In Nordrhein-Westfalen und im Kreis Kleve sind mittlerweile so viele geimpft, dass wir die Veranstaltungen guten Gewissens stattfinden lassen können“, sagt Beatrix Spindler.

Auch die fünfte Auflage wird auf dem Fujifilm-Gelände am Hagebaumarkt steigen. „Wir müssen jetzt was tun. Wir wissen, dass viele Menschen vorsichtig sind und dass die aktuelle Corona-Situation sicher einige Besucher kosten wird. Dennoch glauben wir, dass es genügend Leute gibt, die die Weihnachtszeit in vollen Zügen genießen wollen und sich auf den Zirkus freuen“, sagt Spindler. Die Premierenvorstellung wartet am Freitag, 10. Dezember, ab 19 Uhr. Es folgen tägliche Aufführungen um 15 Uhr, und zwar bis zum 2. Januar. Vom 13. bis 16. Dezember hat das Team spielfrei, am 27. und 28. Dezember gibt es weitere Vorstellungen um 19 Uhr.

Tickets für die Vorstellungen sind wie gewohnt an der Zirkuskasse am Klever Ring sowie telefonisch (0170 7161364) erhältlich. „Wir haben ein ganz neues Programm auf die Beine gestellt, das die bunte Vielfalt der Länder nahe bringen soll. Während der Corona-Zeit haben wir vielleicht ein wenig vergessen, wie wunderschön unser Planet und andere Länder sind. Wir wollen den Blick weiten“, sagt Beatrix Spindler, deren Branche beschwerliche anderthalb Jahre hinter sich hat.