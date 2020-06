Moyland : Weihnachtsmarkt Moyland abgesagt

In diesem Jahr wird es am Schloss Moyland keinen Weihnachtsmarkt geben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau-Till-Moyland Für die Gemeinde als Veranstalter ist während der Corona-Pandemie das Risiko, größere finanzielle Verluste einzufahren, zu hoch. Deswegen wird der Weihnachtsmarkt auf 2021 verschoben.

In diesem Winter wird es keinen Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland geben. Bürgermeister Peter Driessen informierte die Fraktionen im Gemeinderat darüber, dass der beliebte Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen und auf das nächste Jahr verschoben werden muss. Der Grund ist, dass für die Gemeinde als Veranstalter während der Corona-Pandemie das Risiko, größere finanzielle Verluste einzufahren, zu hoch ist. Bislang haben sich nur relativ wenige Aussteller angemeldet. Weil die Gemeinde außerdem einen Einbruch der Besucherzahlen befürchtet und derzeit niemand weiß, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, wird der Weihnachtsmarkt nun abgesagt. Die Fraktionen befürworteten dies einstimmig. Nichtsdestotrotz wird die Gemeinde am Schloss für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen, versprach Driessen.