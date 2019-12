Bilanz : Weihnachtsmarkt: Lob von allen Seiten

Kleve Der neue Standort vor Rathaus und Koekkoekhaus wurde toll angenommen. Beschicker und Organisatoren sind voll zufrieden. Verbesserungsbedarf gibt es noch im Detail. Wir verraten, was nächstes Jahr anders werden soll.

Nach jahrelangen Diskussionen um den Standort des Klever Weihnachtsmarkts ist jetzt die erste Ausgabe auf dem Pastor-Leinung- und Koekkoekplatz über die Bühne gegangen. Das ist das Fazit des ersten Markts in der City nach 17 Jahren Forstgarten: Die Besucher kamen in Scharen, Beschicker und Organisatoren sind sehr zufrieden. Verbesserungsbedarf gibt es noch im Detail.

Gert Schel, der Vorsitzende des Vereins Klever Weihnachtsmarkt, spricht von einer „tollen Premiere“. Er, der lange Zeit ein glühender Verfechter des Standorts Forstgarten war, sei „sehr angenehm überrascht worden“. An jedem Tag, außer am völlig verregneten Freitag, sei der Weihnachtsmarkt sehr gut besucht gewesen. „Die Beschicker sind total begeistert“, sagt Schel. Die Geschäftsleute in der City hätten „wohl auch in bisschen profitiert“, sagt Schel. Dirk Janssen, der Betreiber der Glühweinbude, die noch bis zum 29. Dezember geöffnet ist, berichtet von „tollen Umsätzen bei allen Beschickern, mit denen ich gesprochen habe.“

Auch der Klever Wirtschaftsförderer Joachim Rasch findet, der Markt sei „toll gelaufen“. Die Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern seien durchweg positiv gewesen. „Ich habe mit vielen gesprochen. Alle haben gesagt, dass sie es super finden, dass der Weihnachtsmarkt wieder in der Stadt ist.“ Dadurch, dass die Buden enger als im Forstgarten standen, sei „mehr Gemütlichkeit“ aufgekommen, so Rasch. Steinmetz Benedikt Kreusch hat als Beschicker des Weihnachtsmarkts Premiere gehabt. Er hat sich über viele Besucher gefreut, „die sehr interessiert waren und nicht nur wissen wollten, wo der nächste Glühweinstand ist.“ Dass auch viele Niederländer den Markt besucht hätten, habe ihn besonders gefreut. „Das war eine ganz angenehme Atmosphäre“, sag Kreusch. Er freut sich bereits auf die nächsten Jahre. Der Steinmetz glaubt allerdings auch, dass der Weihnachtsmarkt „noch ausbaufähig“ ist. Er wünscht sich „noch ein gutes Dutzend neue Aussteller“.

Das sind nicht die einzigen Wünsche, denn ganz glatt lief es an der ein oder anderen Stelle noch nicht. Deshalb soll es fürs nächste Jahr einige Änderungen geben. Der wohl größte Kritikpunkt betrifft die Bühne vor dem Rathaus, auf der diverse Gruppen Auftritte hatten. Sie wirkte reichlich kahl und dunkel, wollte so gar nicht ins ansonsten schöne Ambiente passen. Das haben auch Wirtschaftsförderer Rasch und der Vereinsvorsitzende Schel so empfunden. Deswegen sollen, so Schel, im Jahr 2020 Weihnachtsbäume am Bühnenaufbau verankert werden. Weiteres Grün soll die Bühne verschönern. Und der dunkle Hintergrund soll im kommenden Jahr durch ein großflächiges Bild ersetzt werden. Das ändert sich noch: Wie Schel erläutert, soll der Toilettenwagen, den einige Besucher als störend empfunden haben, einen neuen Standort bekommen. Jedes zweite Rathaus-Fenster soll mit Leuchtsternen versehen werden. Auch das Rathaus selbst soll schöner angestrahlt werden. „Die jetzigen Scheinwerfer sind hierfür zu klein“, betont Schel.