Bis zum 4. Dezember Der Klever Weihnachtsmarkt ist eröffnet – das gibt es zu sehen

Der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Glühwein wird noch bis zum 4. Dezember über dem 47. Klever Weihnachtsmarkt liegen. Am Freitagabend wurde die Traditionsveranstaltung feierlich eröffnet. In 30 Buden bieten die Aussteller auf dem Koekkoek- und Pastor-Leinung-Platz vor dem Rathaus ihre weihnachtlichen Waren und Speisen an. Aber auch Klever Vereine haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren, an einem von der Kleve Marketing und Tourismus GmbH angemieteten Stand. Das Kinderkarussell steht wieder auf dem Koekkoekplatz, und der beliebte Glühweintreff lädt zum geselligen Beisammensein ein. Besonderen Wert haben die Veranstalter auf das umfangreiche Bühenprgramm gelegt. Ein Höhepunkt verspricht der Besuch des Nikolauses am Freitag, 2. Dezember, zu werden.