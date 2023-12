Noch bis 1. Januar Artistik, Clownerien und tanzende Tiere

Der Klever Weihnachtscircus ist längst eine kleine Institution. Seit die Familie Spindler 2016 die Idee hatte, in der Weihnachtszeit ihre Zelte in der Kreisstadt aufzubauen, hat sich das Programm permanent verbessert. In zweifacher Hinsicht gab es zudem bei der siebten Auflage eine Premiere: Nicht mehr beim Hagebaumarkt, sondern auf dem Kirmesplatz an der Hochschule wurde das Zelt aufgebaut. Außerdem wurden weitere Artisten engagiert. Der Standort scheint zu passen: „Der Besuch ist prima“, sagt Chefin Beatrix Spindler nach den ersten drei Vorstellungen in der Unterstadt.