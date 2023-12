Am Kirmesplatz So wird der Klever Weihnachtscircus

Als es 2016 zum ersten Mal in Kleve einen Weihnachtscircus gab, war nicht nur die Circus-Familie Spindler gespannt, ob es dafür in der Kreisstadt Potenzial gibt. Die Frage konnte schnell beantwortet werden: Vom 15. Dezember bis zum 1. Januar gibt es bereits die siebte Auflage mit Artistik und Tierdressuren, nur 2021 musste wegen der Corona-Krise pausiert werden. „Wir sind von Anfang an gut aufgenommen worden“, sagt Beatrix Spindler, die gemeinsam mit Mann Alfons und den Töchtern Shona (20 Jahre) und Whitney (25 Jahre) die Idee hatte. Nachdem die Zeltanlage sechs Jahre lang jeweils auf dem Gelände beim Hagebaumarkt am Klever Ring aufgebaut wurde, geht es jetzt mit der gesamten Circus-Crew näher an die Innenstadt. „Wir hatten nette Gespräche mit Bürgermeister Gebing und Ordnungsamtsleiter Christian Seißer“, bestätigt Spindler. Die neue Heimat ist für einige Wochen auf dem Kirmesplatz gleich neben der Hochschule Rhein-Waal. Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen.