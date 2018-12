Klever Weihnachtscircus : Weihnachtscircus mit Überraschungen

Bild von der Premiere des Wintercircus: Von Artistik bis Clownerien wurde dem Publikum im fast ausverkauften Zelt alles geboten, was das Herz des Zirkusfans begehrt, ob klein oder groß. Noch bis zum 6. Januar 2019 gastiert der Circus in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Eine gut besuchte Premiere in Kleve: Noch bis zum 6. Januar 2019 gibt es täglich Vorführungen auf dem ehemaligen Fuji-Gelände. Tolle Atmosphäre im mit bunten Lichterketten wunderschön dekorierten Zelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Joel Lutzny (13) will immer hoch hinaus. Im vergangenen Jahr trat der junge Künstler mit einer spektakulären Stuhl-Balance-Nummer auf. Beim dritten Klever Weihnachtscircus, der noch bis zum 6. Januar 2019 in Kleve gastiert, kommt er als Stelzenläufer in die Manege. Bedingt durch stürmisches Regenwetter war das festlich geschmückte, beheizte Zelt bei der Premiere auf dem Fujifilm-Gelände am Hagebaumarkt zwar nicht ganz ausverkauft, aber dennoch gut besucht. Schon das Umfeld der zwei Vorzelte und des Hauptzeltes strahlte innen und außen eine weihnachtliche Atmosphäre mit bunten Lichterketten und wunderschön dekorierten Weihnachtsbäumen aus.

Vom Pferd gezogen, in Begleitung von zwei Engeln, kam in einer Kutsche der Weihnachtsmann in das Circus-Rund und nahm in einem Ohrensessel Platz. Der jüngste Artist der beiden Familien Spindler und Lutzny, John (zehn Jahre) bat den Weihnachtsmann, von seinen Erlebnissen in der Welt zu erzählen. „Ich war in Russland, dort habe ich ganz tolle Pferde gesehen“, sagte dieser. Und so führte Beatrix Spindler, in blauer russischer Tracht, vier weiße und ein schwarzes Rassepferd vor, begleitet vom Beifall der großen und kleinen Besucher. Dann führten vier Tänzerinnen eine rasante Lichter-Show vor, mit leuchtenden Diabolos und rotierenden Stahlwürfeln, mit denen zwei Artistinnen bis unter die Circuskuppel stiegen.

Unter der Regie von Julio aus Spanien entstand mit Hilfe von drei Herren und einer Dame aus dem Publikum ein herzergreifender Film. Ähnlich einem riesigen Gürteltier bewegte sich, ganz in Silber, ein gelenkiger „Röhrentänzer“ durch die Manege. Dass auch Artisten trotz hartem Training nur Menschen sind, zeigte sich bei dem jonglierenden Koch, der unter Assistenz eines Serviermädchens versuchte, zehn tanzende Teller zum Rotieren zu bewegen. Nicht nur die Teller, sondern auch die Musik streikten, bisher hatte es immer geklappt. Beim „Gedankenlesen“ zwischen Circusdirektor Lutzny und Großvater Adolf Lutzny wurde herzlich gelacht. Köstlich, vor allem für die zahlreichen Kinder, war die Dressur mit Kleintieren, wie Schweine, Esel, Hahn, Hühner, Bergziegen, Kalb und Enten.

Eine wirklich abwechslungsreiche Darbietung mit vielen Überraschungen. Der Weihnachtsmann erzählte nach der Pause von seiner Reise in die Karibik. Das Fechten mit Säbeln unterstrich die waghalsige Balance von zwei Artistinnen auf freirollenden Kugeln über einen Parcour. Dann ging es für eine junge Artistin, die mit einem Motorrad in die Manege kam, im Netz hoch unter die Circuskuppel.



Programm vorgestellt : Manege frei für Weihnachtscircus in Xanten

zurück

weiter

Beatrix Spindler kam als Putzfrau mit zwei Hunden und räumte mit ihnen das Circusrund auf. Eine gekonnte Dressur. Schließlich verzauberten vier junge Damen, Chantal (14), Shona (15), Samanta (17) und Whitney (20) das Publikum mit einer aufwendigen, unfassbaren Magie-Show. Ein Weihnachtsbaum schwebte zur Erde, es fiel tatsächlich Schnee aus der Kuppel, und alle Artisten kamen, um mit Kugeln den Baum festlich zu schmücken. Wahrhaftig ein glanzvoller Höhepunkt des dritten Klever Weihnachtcircus, der ein zufriedenes Publikum entließ.

Die Vorstellungen sind am 24. Dezember um 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember jeweils um 15 Uhr, am 27. 28. und 29. Dezember jeweils um 15 und 19 Uhr, vom 30. Dezember bis 4. Januar jeweils um 15 Uhr, am 5. Januar um 15 und 19 Uhr und die letzte Vorstellung am 6. Januar um 15 Uhr.