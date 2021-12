Aus dem Kreis Kleve : Hier kann man sich seinen Weihnachtsbaum selbstschlagen

Karl Rottman, alias Tannen-Karl, in Kalkar bietet verschiedene Tannenbäume an. Er plant damit, dass seine Kunden im nächsten Jahr ihren Wunschbaum selber schlagen können. Bis dahin übernimmt er die Aufgabe. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Immer mehr Leute legen bei der Auswahl ihres Tannenbaums Wert auf Ursprung und Nachhaltigkeit. Deshalb kann man im Kreis Kleve den perfekten Baum aus der Region selber schlagen. Interessierte sollten Zeit und Ruhe mitbringen

Damit so richtig Weihnachtsstimmung aufkommt, bedarf es in der Regel eines Weihnachtsbaums. Denn erst wenn die Tanne bunt geschmückt im Wohnzimmer steht, fühlt es sich so richtig besinnlich und weihnachtlich an. Damit jede Familie auch den passenden Weihnachtsbaum findet – klein oder groß, breit oder schmal – bieten im Kreis Kleveeinige Forstbetriebe und Gärtner Tannenbäume aus der Region an. Um den Baum zu finden, der ganz sicher den eigenen Bedürfnissen entspricht, sogar zum selber Aussuchen und Schlagen.

Dabei legen die Verbraucher bei ihrer Auswahl des perfekten Tannenbaums immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit und die regionale Herkunft des Baumes. Das sagt Stefanie Bause vom Forstbetrieb am Schloss Wissen in Weeze. Dort hat das Baum-Schlagen schon lange Tradition. „Seit mehr als 35 Jahren bieten wir diese Aktion an“, sagt Bause. „Das Baumschlagen ist ein regelrechtes Familienereignis. Besonders die Kinder haben immer riesigen Spaß daran, einen schönen Tannenbaum auszusuchen. Deshalb veranstalten wir jedes Jahr ein richtiges Event.“ Die Eventwochenenden werden auch sehr gut angenommen, findet Bause: „Auch wegen des Aspektes der Nachhaltigkeit scheint es immer beliebter zu werden, den eigenen Wunschbaum zu fällen.“ Beim Anbau ist der Forstbetrieb an besondere Richtlinien gebunden. Es dürfen nur so viele Nordmanntannen gefällt werden, wie auch wieder gepflanzt werden können. Denn so eine Nordmanntanne braucht ganze acht Jahre, bis sie soweit ausgewachsen ist, dass sie gefällt werden kann.

Die Nordmanntanne gehört zu den beliebtesten Tannenbäumen in deutschen Haushälten. Das bestätigt auch der Klever Förster Joachim Böhmer: „Die Nordmanntanne ist der Weihnachtsbaum im klassischen Sinne. Hier im Reichswald haben wir aber keinen Bestand der Tanne mehr. Deshalb kann und sollte man sich hier auch keinen Baum selber schlagen.“

Besucher der Events an den Adventswochenenden am Schloss Wissener Forstbetrieb können im Wald aber nicht nur ihren Baum schlagen. In Hütten können sie sich gemütlich niederlassen, etwas trinken oder essen. Das alles unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Maßnahmen. Das heißt, alle Besucher der Hütten, die essen und trinken möchten, sollten entweder geimpft oder genesen sein, „in den Wald darf aber selbstverständlich jeder“, betont Bause.

Auch die Familie Derksen in Elten bietet wie jedes Jahr einen Weihnachtsbaumverkauf an. Schon seit zwei Wochen darf Hand angelegt und ein Baum selbst geschlagen werden. Die Nordmanntannen auf dem Eltener Spargelhof sind naturbelassen und werden von Shropshire-Schafen sowohl behütet als auch gedüngt. „Deshalb müssen die Bäume auch nicht gespritzt oder künstlich gedüngt werden“, sagt Gaby Derksen. Sie können auf ihrem Hof wie auch schon im vergangenen Jahr kein Glühwein ausschenken. Das muss aufgrund der Corona-Regeln ausbleiben. Dennoch hält Familie Derksen zum selbst geschlagenen Baum einen Trost in Form einer Flasche Glühwein für die Erwachsenen und einen Schoko-Nikolaus für die Kinder bereit.

Wer sich für sein Zuhause einen Tannenbaum aus der Region selbst schlagen möchte oder den perfekten Weihnachtsbaum aussuchen und fällen lassen möchte, kann das an folgenden Standorten im Kreis Kleve tun:

Emmerich Spargel Derksen, Alter Beeker Weg, 02828 2381. Nordmanntannen zum Selbstschlagen oder vorgesägte Bäume zum abholen. Eine Flasche Glühwein gratis oder Schoko-Nikoläuse für Kinder

Kerken Forstbetrieb Dahlhoff, Kempener Landstraße, 0172 5160812. Seit dem 1. Advent täglich von 14 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Lieferservice der Nordmanntannen bis zum Haus der Kunden.

Uedem Bauernmarkt Lindchen, Am Lindchen, 02825 535260. Verschiedene Tannen von ein bis fünf Metern Größe von eigenen Plantagen am Niederrhein zum selbst Aussuchen, Abholen oder liefern Lassen. Bäume können auch zugespitzt und aufgebaut werden. An Wochentagen von 8 bis 18 Uhr, an den Adventswochenenden zwischen 10 bis 17 Uhr.

Xanten Gärtnerei Rennings, Uedemer Straße, 02804 351. Nordmanntannen zum Selbstschlagen zwischen 10 und 16 Uhr mit verpackten Süßigkeiten für Kinder.

Weeze Schloss Wissen, Kevelaerer Straße, 02837 91314. Verschiedene Bäume zum Selberschlagen mit Events an Adventswochenenden, Fr. 12 bis 16 Uhr, Sa. und So. 10 bis 16 Uhr, Glühweinaussschank und Essen unter Einhaltung der 2G-Regel.

Kevelaer Straußenhof Jeuken, Veerter Straße, 0174 416251. Die Weihnachtsbaumproduktion läuft aus. Ein Restbestand von zwei bis fünf Meter großen Nordmanntannen ist nach telefonischer Vereinbarung noch zu haben.