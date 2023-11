Spenden-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet in Kleve

In Deutschland wird die Aktion vom gemeinnützigen Verein Samaritans Purse durchgeführt. Dieser kümmert sich auch um den Transport und Verteilung der Kartons vor Weihnachten. In diesem Jahr sind wieder Päckchenpacker in Kleve und Umgebung eingeladen, aus einem einfachen Schuhkarton eine Riesen-Weihnachtsfreude für ein notleidendes Kind zu machen.