Kaffee-Genuss vom Niederrhein: Der Niederrhein verfügt über immer mehr Kaffee-Röstereien. Während Sich „van Gülpen“ aus Emmerich eigenen Angaben zufolge als älteste familienbetriebene Rösterei der Welt Tradition seit 1832 auf die Fahnen schreibt, haben sich auch die kleinen, aber feinen Röstereien „Joto & Coco“ auf der Kavarinerstraße in Kleve und die „Kaffeemanufaktur Rheinkult“ auf der Hurler Straße in Rees-Millingen einen Namen gemacht. Alle bieten eigene Röstungen an.

www.joto-coco.com

www.kaffee-rheinkult.de

www.vanguelpen.com