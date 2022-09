Bauarbeiten am Markt : Martinsfeier diesmal an Kalkars Schulzentrum

Das Martinsfest wird auch in diesem Jahr in Kalkar gefeiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Wegen des Marktplatzumbaus, der mit zeitweiliger Sperrung der zentralen Fläche einhergeht, wird die Feier zu St. Martin in Kalkar diesmal am Schulzentrum stattfinden statt auf dem Markt.

St. Martin kommt am Mittwoch, 10. November zu den Kindern nach Kalkar . Das Fest findet für die Stadtteile Altkalkar, Hanselaer, Kalkar und Neulouisendorf am Mittwoch, 10. November, statt. In den kommenden Tagen werden fleißige Helfer in den genannten Stadtteilen die Straßensammlung durchführen und die Tütenkärtchen für die Kinder von zwei Jahren bis einschließlich Vorschulalter gegen eine Spende anbieten, darüber hinaus ist jede weitere Geldspende sehr willkommen. Weitere Ehrenamtler machen sich übrigens um das Packen der hunderte Tüten verdient, nicht zuletzt werden traditionell frisch gebackene Spekulatius abgezählt und eingepackt. Der Martinsausschuss dankt schon jetzt, auch im Namen der vielen Kinder, für die Spenden und die Unterstützung bei der Durchführung des Martinszuges.

Aufgrund der Baumaßnahmen im Bereich des Marktplatzes wird der Umzug in diesem Jahr am Schulzentrum enden, dort wird die Martinsgeschichte erzählt und im Anschluss im PZ die Tütenausgabe erfolgen. Wer zum Zeitpunkt der Haussammlung nicht angetroffen wird, kann entweder in der Stadtverwaltung ein Tütenkärtchen erwerben oder auch eine Spende einzahlen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Überweisung an das Konto DE16 3246 0422 0315 5340 11. Es wird darum gebeten, die am 10. November gültigen Bestimmungen der NRW-Coronaschutzverordnung zu beachten und einzuhalten. Kurzfristige, coronabedingte Änderungen werden über die Schulen und Kindergärten bekannt gemacht.