Firmenbesuch : Firma Wystrach will Wasserstoff fördern

Kreis Kleve Die Grünen im Kreis Kleve waren zu Gast bei der Weezer Firma.

Die Grünen im Kreis Kleve hatten mit Oliver Krischer (MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen) im Bundestag einen prominenten Gast zum Besuch der Firma Wystrach GmbH in Weeze. Wystrach ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 30-jähriger Tradition im Metallbau und hat sich zu einem der europäischen Spezialisten für Gastank- und Hochdrucktechnologie entwickelt. Mehr als 200 Mitarbeiter sind beschäftigt in der Herstellung von Gastanksystemen, Gasbündeln sowie deren Aufbereitung und Wartung. Schon seit 2005 gehört aber auch die Wasserstofftechnologie zum Produktportfolio. Herausragendes Resultat dieser Expertise ist die Beteiligung am ersten regionalen mit Brennstoffzellen betriebenen Wasserstoffzug der Firma Alstom.

Jochen Wystrach, geschäftsführender Gesellschafter der Wystrach GmbH, führte bei der Betriebsführung aus, in welchen Bereichen rund um das Thema Wasserstoff sich die Firma inzwischen aufgestellt hat. „Zu einem runden Konzept der Wasserstofftechnologie gehört neben der umweltfreundlichen Erzeugung und dem H2-Transport beispielsweise ein breites Netz an H2-Tankstellen, für den PKW- wie für den Schwerlastverkehr“, so Wystrach. Für letzteren hat das Weezer Unternehmen eine mobile Wasserstofftankstelle entwickelt. Das Interreg-geförderte Projekt geht derzeit in die Testphase.