CDU Kranenburg : Neuer Mann um an alte Erfolge anzuknüpfen

Kommunalpolitik ist harte Arbeit, aber er fühlt sich gewappnet: Sergej Rudi, der neue Mann an der Spitze der Kranenburger CDU. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Sergej Rudi führt den Kranenburger CDU-Gemeindeverband. Er hat die Nachfolge von Christian Kersten angetreten. Einstimmig wurde er in sein Amt gewählt. Der Christdemokrat will vor der Haustür etwas bewegen und an frühere Wahlergebnisse anknüpfen.

Die ersten Reaktionen aus seinem Umfeld waren positiv. „Als etwa die Nachbarn davon erfahren haben, gratulierten sie mir“, sagte Sergej Rudi. Die Glückwünsche bekam er für sein neues Ehrenamt. Rudi ist neuer Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Kranenburg. Ein Job, bei dem die Mitglieder nicht Schlange stehen. Denn die Aufgabe ist vor allem eins: mit viel Arbeit verbunden.

Sergej Rudi kam 1996 mit seiner Familie aus dem russischen Omsk an den Niederrhein. Zunächst lebte er in Wyler, bevor er nach Kranenburg zog. Dort wohnt er jetzt in dem historischen Krankenhaus, das erhalten werden konnte und gelungen restauriert wurde. Rudi besuchte Kindergarten und weiterführende Schule in der Gemeinde. Jetzt arbeitet er als Projektleiter bei einer Firma in Hilden. Diese ist auf dem Sektor Heiz- und Lüftungstechnik tätig. Einige Jahre lebte er in Hilden. „Mich hat es dann doch wieder in die Heimat getrieben. Seit fünf Jahren ist Kranenburg wieder mein Zuhause“, sagt Rudi.

Info Der neue Vorsitzende der Kranenburger CDU Vita Sergej Rudi, geboren 3. Juni 1990 in Omsk (Russland); seit 1996 in Kranenburg zu Hause. Beruf Projektleiter Gebäudeautomation (Heizungssysteme, Lüftungstechnik) bei einem Hildener Unternehmen. Familie Lebt mit Partnerin in Kranenburg. Hobbys Kochen, Segeln und ehrenamtlich als Maschinist auf der Alexander von Humboldt II aktiv.

Dass sein neuer Posten mit reichlich Arbeit verbunden ist, weiß vor allem Christian Kersten. Zwölf Jahre hatte er den Gemeindeverband geführt, zur jüngsten Wahl trat er nicht mehr an. Es sei ein spannender aber auch kein leichter Job gewesen, so Kersten. Auf zeitintensive Sitzungen hat sich Rudi bereits eingestellt. Der 31-Jährige ist als sachkundiger Bürger Mitglied in zwei Fachausschüssen der Gemeinde. In den Gremien Bürgeranliegen und Strukturfragen sowie im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung sammelt er erste Erfahrungen mit der Politik vor Ort.

Von Hause aus sei er immer CDU-Wähler gewesen. Er könne mit den Inhalten der Partei am meisten anfangen. Von seiner Ausrichtung her gehört Rudi zum konservativen Teil der Christdemokraten. „Bei der Wahl für den CDU-Vorsitz habe ich Friedrich Merz meine Stimme gegeben. Auch weil er nicht lange drum herumredet“, sagt er. 2019 wurde der 31-Jährige Mitglied in der Partei. Zur Bundestagswahl 2019 hat er die ersten Plakate geklebt. Die Idee, den CDU-Vorsitz im Gemeindeverband zu übernehmen, entwickelte sich stets weiter. Er wollte etwas tun. Vor seiner Haustür. „Meckern und sich beklagen ist extrem leicht. Aber selbst etwas machen, Initiative zeigen – an der Stelle danken die meisten ab“, sagt der Kranenburger. Selbst hatte er damals den Kontakt zu Kersten gesucht. Einen Nachmittag sprach man miteinander. Sein Vorgänger musste offenbar nicht viel Überzeugungskraft aufbringen. Für Rudi war schnell klar, dass er mitarbeiten möchte, um etwas zu verändern.

Auf längere Sicht will er die Wahlergebnisse der CDU wieder verbessern. Jahrzehntelang ging es nur darum, mit welchem Vorsprung die Christdemokraten ins Ziel kamen. Jetzt reichen selbst die Stimmen der FDP nicht mehr für eine Mehrheit im Rat. Mit dem neuen Mann will die CDU an alte Erfolge anknüpfen. Rudi maßt sich nach kurzer Zeit an der Spitze des Gemeindeverbands nicht an, grundlegende Fehler entdeckt zu haben.

Doch soweit denkt der Christdemokrat noch nicht. Schon in den ersten Monaten Kommunalpolitik hat er gemerkt, dass die Arbeit in Ausschüssen ein hartes Brot ist. Vor der Tätigkeit jedes Ratsmitglieds habe er größten Respekt. „Doch war es für mich auch teilweise erstaunlich, wie hier diskutiert wird“, sagt er. Als Beispiel führt er ein vorgestelltes Gutachten an. Planer des Büros „Geo3“ hatten alle Kinderspielplätze in der Gemeinde untersucht und dazu Verbesserungsvorschläge gemacht. „Das wird von einigen Parteien einfach abgebügelt. So, als hätten die Fachleute keine Ahnung von dem, was sie da vortragen. Dabei ist es für die Kinder wichtig, dass sich schnell etwas tut und sich das Thema nicht endlos hinzieht“, weiß Rudi jetzt, was in den nächsten Jahren auf ihn zukommen wird.