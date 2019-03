Konzert: „Dackl“ trifft Mendelssohn

Kleve Das WDR-Sinfonieorchester machte Halt in Kleve. Mit Maskottchen „Dackl“ präsentierte ein Streicher-Quartett den Schülern der Grundschule An den Linden ein buntes Programm zum Leben von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Den Kindern der Grundschule An den Linden fällt es an diesem Schultag sichtlich schwer, still zu sitzen. Viel zu aufgeregt sind sie vor dem Programm des WDR „Dackl trifft Mendelssohn“, das für sie in der nah gelegenen Christus König-Kirche aufgeführt wird. Nach den erfolgreichen Musikvermittlungs-Projekten der vergangenen Jahre „Dackl trifft Mozart“ und „Dackl trifft Haydn“ veranstaltete das WDR Sinfonieorchester auch in diesem Jahr eine große Schultour durch NRW. Kammermusikensembles besuchten Schulen in mehr als 70 Städten, zu denen in diesem Jahr auch Kleve gehörte. Das Ziel des Programms ist es, den Kindern die klassische Musik näher zu bringen und sie offen für unterschiedliche Musikstile zu machen. Immer mit dabei auf der Schultour ist „Dackl“, der sympathische und freche Hundemischling.